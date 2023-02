Pernod ricard : Grâce à un bon pricing power, Pernod Ricard compte encore augmenter le prix de ses alcools

(BFM Bourse) - Le géant français des vins et spiritueux confirme ses objectifs annuels après des comptes semestriels supérieurs aux attentes. Pernod compte pratiquer de nouvelles hausses de prix au second semestre pour compenser les tensions inflationnistes.

Un bon pricing power ou l'art de passer les hausses de prix à ses clients sans que la demande ne recule. Pernod Ricard a fait de ce principe le sien, devenu plus qu'essentiel dans un contexte inflationniste.

Après avoir fait état d'une année 2021-2022 "record" avec un plus fort taux de croissance en 30 ans, le groupe de spiritueux indique avoir réalisé "un très bon" premier semestre, clos fin décembre 2022, grâce au dynamisme de l'ensemble de ses marchés et à des hausses de prix.

En Bourse, Pernod Ricard occupe la tête du CAC 40 en réaction à ces solides résultats. L'action du numéro deux mondial des vins et spiritueux derrière Diageo bondit de 5,3% pour tutoyer les 200 euros.

Une augmentation de 10% des prix

Le groupe qui détient les marques de vodka Absolut, le pastis Ricard, les scotchs whiskies Ballantine's ou bien le champagne Mumm a augmenté de 10% ses prix au premier semestre. De nouvelles augmentations sont prévues sur le second semestre, indique la société. "L'effet prix très significatif souligne la désirabilité de notre portefeuille de marques, permettant de maintenir nos marges dans un contexte inflationniste", a déclaré Alexandre Ricard.

Entre juillet et décembre 2022, les ventes de Pernod Ricard sont ainsi ressorties à 7,12 milliards d'euros, en croissance organique de 12% et de 19% en prenant en compte un effet de change favorable dû à l’appréciation du dollar américain par rapport à l'euro. Le groupe fait mieux que les 10% de croissance organique anticipés par le consensus cité par Stifel.

"Nous avons réalisé une très bonne performance au premier semestre, caractérisée par une forte croissance équilibrée et diversifiée dans l'ensemble des régions et des catégories", se félicite le président-directeur général Alexandre Ricard.

Dans le détail, les ventes ont progressé de 7% dans la région Amériques, portées notamment par les Etats-Unis, le Brésil et le Canada. En Asie/Reste du Monde, l'activité a progressé de 18%, une croissance qualifiée "d'excellente" par Pernod Ricard et qui a été tirée par l’Inde, la Turquie, un rebond des ventes en Asie du Sud Est ainsi que celles en aéroport.

En Chine, le groupe a réalisé un très bon premier trimestre et un second mitigé, qui a été "partiellement compensé" par un effet favorable des expéditions en amont du Nouvel An chinois. Le groupe estime que les perspectives en Chine incitent à l’optimisme avec la levée des restrictions contre le Covid-19. En Europe, l'activité s'est appréciée de 6%, tirée par l'Europe de l'Ouest et des ventes en aéroport. "Par région, Pernod Ricard a surperformé Diageo en Amérique du Nord, en Chine et en Inde. Les ventes ont mieux résisté que prévu en Europe et ont connu une croissance à deux chiffres en Asie" relève Stifel.

Des stocks stratégiques qui pèsent sur le cash

Un peu plus bas dans les comptes, le résultat opérationnel courant - indicateur de prédilection de Pernod Ricard - progresse de son côté de 21% sur un an en données publiées (et de 12% en organique, autrement dit à périmètre et taux de changes constants) à 2,43 milliards d'euros. Là aussi, la progression organique de cet indicateur est supérieure aux attentes (8%). La marge opérationnelle quant à elle est stable sur un an, sous la pression de l'inflation des coûts de production. Le consensus cité par Stifel était plus pessimiste et tablait sur un repli de 30 points de base (0,30 point de pourcentage).

Le résultat net courant part du groupe s’élève à 1,743 milliards d'euros, en croissance faciale (ou organique) de +21% par rapport à l’exercice précédent, quand le résultat net part du groupe bondit de 29% en organique pour s’établir à 1,792 milliard d'euros après avoir tutoyé les 2 milliards d'euros - 1,996 milliard d'euros exactement - sur l'ensemble de l'exercice 2021/2022. Le bénéfice net part du groupe de Pernod Ricard a bénéficié de la très forte progression du résultat opérationnel courant.

Du côté du free cash-flow courant, celui-ci ressort à près de 1 milliard d'euros, en baisse de 28% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Pernod Ricard explique que ce niveau reflète les dépenses d'investissements et la constitution de stocks stratégiques en vue de "soutenir la croissance future du portefeuille des produits à vieillissement". Il s'agit du seul élément de la publication qui manque les attentes rappelle Stifel, citant un consensus compris entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros.

"Une confiance renforcée" dans le maintien de ses marges

Pour l'ensemble de l'exercice 2022/2023, le groupe ne s'est pas aventuré à livrer des prévisions chiffrées. Dans un environnement qui se "normalise" et qui "reste volatil", le géant français des spiritueux table sur une "croissance dynamique et diversifiée du chiffre d'affaires" et affiche une "confiance renforcée" dans sa capacité à préserver sa marge opérationnelle.

Le groupe maintient son objectif de préserver un niveau élevé de dépenses publi-promotionnelles, autour de 16% du chiffre d’affaires. Pernod Ricard confirme également le montant du programme de rachat d'actions. Il sera bien de 750 millions d'euros pour l'exercice 2022/2023, dont une nouvelle tranche de 300 millions d'euros sera "lancée très prochainement".

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse