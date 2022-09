Pernod ricard : Grâce à la forte demande pour ses alcools, Pernod Ricard publie des résultats annuels record

(BFM Bourse) - Fort d'une année 2021-2022 "record" avec un plus fort taux de croissance en 30 ans, un bénéfice annuel en nette hausse et une marge opérationnelle courante à un sommet historique, Pernod Ricard annonce avoir réalisé un "bon démarrage au premier trimestre". Le numéro 2 mondial des vins et spiritueux profite de cette excellente publication pour réaffirmer ses objectifs moyen terme.

Le numéro 2 mondial des vins et spiritueux derrière Diageo clôture son exercice décalé 2021-2022 en fanfare. Pernod Ricard vient de dévoiler "une excellente performance" au titre de son année écoulée grâce au dynamisme de l'ensemble de ses marchés et à des hausses de prix.

Le géant mondial des vins et spiritueux a notamment dépassé la barre symbolique des 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 10,7 milliards d'euros sur les douze derniers mois, en croissance organique de 17% et de 21% en prenant en compte un effet de change favorable dû à l’appréciation du Dollar américain et du Yuan chinois contre l’Euro. Le groupe a ainsi réalisé son plus fort taux de croissance en 30 ans. "La croissance est portée par toutes les régions, par toutes les catégories, segments de prix et canaux de distribution, et à parts égales entre marchés matures et marchés émergents", s'est alors félicité Alexandre Ricard, PDG du groupe. Pernod Ricard a également augmenté ses prix sur tous les marchés, d'un pourcentage à un chiffre dans la partie moyenne de la fourchette (mid single digit).

Dans le détail, les ventes ont progressé de 12% dans la région Amériques avec une très forte croissance en Amérique du Nord et une progression des revenus très dynamique en Amérique latine, toutes deux soutenues par un fort rebond des ventes dans les aéroports. En Asie/Reste du Monde, l'activité a progressé de 19%. Pernod Ricard explique cette "excellente croissance" par le dynamisme de ses ventes en Inde, Turquie, Chine et en Afrique sub-saharienne. Le groupe constate également de très bonnes performances en Corée et au Japon. En Europe, l'activité s'est également appréciée de 19%, tirée par l'Espagne, l'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni, avec un très fort rebond des ventes en aéroport.

Poursuite du programme de rachat d'actions

Un peu plus bas dans les comptes, la performance délivrée par Pernod Ricard est également remarquable. Indicateur de prédilection du groupe, le résultat opérationnel courant progresse de son côté de 25% sur un an en données publiées (et de 19% en organique) pour dépasser le seuil des 3 milliards d'euros à 3,024 milliards d'euros. La marge opérationnelle quant à elle s'établit au "niveau record" de 28%.

Le résultat net courant part du groupe s’élève à 2,124 milliards d'euros, en croissance faciale (ou organique) de +32% par rapport à l’exercice précédent, quand le résultat net part du groupe bondit de 53% en organique pour s’établir à près de 2 milliards d'euros - 1,996 milliard d'euros exactement. Le bénéfice net part du groupe de Pernod Ricard a bénéficié de la très forte progression du résultat opérationnel courant conjuguée à une baisse des frais financiers et d'un effet de change positif.

Avec un free cash-flow courant de 1,926 milliard d'euros à fin juin, à son plus haut historique, le groupe a par ailleurs annoncé la poursuite de son programme de rachat d'actions, d'un montant compris entre 500 et 750 millions d'euros au cours de l'exercice 2022-2023. Un dividende de 4,12 euros par action sera également proposé au vote de la prochaine assemblée générale, en hausse de 32% par rapport à celui distribué en 2021 (3,12 euros).

"Un bon démarrage au premier trimestre"

Dans un contexte qui reste "instable", Pernod Ricard dit aborder la nouvelle année fiscale avec des niveaux de stocks très sains dans toutes les régions. Le géant français des spiritueux table sur une "croissance dynamique et diversifiée du chiffre d'affaires" et annonce avoir réalisé un "bon démarrage au premier trimestre". Il augmentera par ailleurs ses dépenses d'investissement, à environ 7% du chiffre d'affaires, ainsi que ses stocks stratégiques pour "soutenir la croissance future".

Le groupe confirme son objectif de préserver un niveau élevé de dépenses publi-promotionnelles, autour de 16% du chiffre d’affaires, "avec une amélioration du retour sur investissement grâce aux nouveaux outils digitaux" mis en place dans le cadre de son plan stratégique "Transform & Accelerate." La direction de Pernod Ricard se dit également confiante dans l'atteinte des "objectifs financiers à moyen terme 2023-2025", tels qu'annoncés en juin dernier.

Le numéro 2 mondial des vins et spiritueux table sur une croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires dans la "partie haute" d'une fourchette comprise entre +4 et +7% à moyen terme. Dès lors que cette cible est atteinte, le groupe qui détient les marques de vodka Absolut, le pastis Ricard, les scotchs whiskies Ballantine's ou bien le champagne Mumm, table sur une amélioration de la marge opérationnelle d’environ 0,5 / 0,6 point de pourcentage par an. Pernod Ricard mise en effet sur le lancement de sa plateforme numérique "Convivality Plateform" pour accélérer la croissance de ses marques haut-de-gamme.

En Bourse, ces résultats record permettent au titre Pernod Ricard de résister à la forte baisse du marché parisien (-1,5% sur le CAC 40). Le dossier limite son repli à 0,7% à 182,50 euros vers 10h30. Depuis le début de l'année, le dossier cède toutefois 13,40% .

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse