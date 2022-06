Pernod ricard : Avec sa nouvelle plateforme numérique, Pernod Ricard compte booster sa croissance

(BFM Bourse) - Le numéro 2 mondial des vins et spiritueux table sur une croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires dans la "partie haute" d'une fourchette comprise entre +4 et +7% à moyen terme. Pernod Ricard mise en effet sur le lancement de sa plateforme numérique "Convivality Plateform" pour accélérer la croissance de ses marques haut-de-gamme.

La marche des affaires de Pernod Ricard est loin de tituber. Le numéro 2 mondial des vins et spiritueux derrière Diageo, ajuste vers le haut ses objectifs financiers à moyen terme ce mercredi, avant le coup d'envoi de sa traditionnelle journée investisseurs "Capital Markets Day". Le groupe présentera à cette occasion sa "Convivality Plateform", une plateforme numérique d'optimisation de ses marques et de son réseau de distribution.

Pernod Ricard dit en effet viser désormais une croissance organique annuelle du chiffre d’affaires dans la "partie haute" d'une fourchette comprise entre +4 et +7% à moyen terme. Dès lors que cette cible est atteinte, le groupe qui détient les marques de vodka Absolut, le pastis Ricard, les scotch whiskies Ballantine's ou bien le champagne Mumm, table sur une amélioration de la marge opérationnelle d’environ 0,5 / 0,6 point de pourcentage par an.

Une plateforme de convivialité pour accélérer la croissance

Le groupe familial compte sur le lancement de son outil numérique "Conviviality Platform" pour optimiser le potentiel de son portefeuille de marques et de son réseau de distribution, grâce à l’utilisation des données récoltées. La mise en œuvre de cette plateforme marque une nouvelle étape du plan stratégique "Transform & Accelerate" couvrant les exercices 2022-2023 à 2024-2025. La stratégie de prix sera le moteur de cette feuille de route, et sera affinée par des "outils digitaux prédictifs propriétaires." Autrement dit, Pernod Ricard rectifiera ses prix de vente en exploitant les données récoltées issues des habitudes de consommation de ses clients.

"Aujourd’hui, pour de nombreuses entreprises, le principal objectif consiste à exploiter les données et le numérique. Pour nous, Pernod Ricard, notre principal objectif est de développer la convivialité... en nous appuyant sur les données et le numérique", déclare Alexandre Ricard, le PDG de Pernod Ricard, dans le communiqué du jour.

Le groupe confirme son objectif de préserver un niveau élevé de dépenses publi-promotionnelles, autour de 16% du chiffre d’affaires, "avec une amélioration du retour sur investissement grâce aux nouveaux outils digitaux" mis en place dans le cadre de son plan stratégique "Transform & Accelerate." Pernod Ricard réitère son engagement de maintenir "une discipline sur les coûts de structure, permettant de poursuivre les investissements prioritaires tout en maintenant une organisation agile, avec pour objectif une augmentation de ces coûts inférieure à celle du chiffre d'affaires.

Au cours de l'exercice 2020-2021 clos fin juin, Pernod Ricard a publié un chiffre d'affaires consolidé de 8,82 milliards d'euros, renouant même avec un niveau de ventes pré-Covid, grâce à des ventes records aux Etats-Unis et en Chine. Le groupe dispose d'un portefeuille de plus de 240 marques haut de gamme distribuées dans plus de 160 marchés.

En Bourse, ce point stratégique ne suscite guère d'enthousiasme de la part des investisseurs, le titre Pernod Ricard reculant de 2% à 178,65 euros vers 10h30, et de 15% depuis le début de l'année.

Sabrina Sadgui

