Paulic meunerie : Une augmentation de capital curieusement anticipée par le marché chez Paulic Meunerie

(BFM Bourse) - Les observateurs s'interrogeaient sur la très lourde chute du titre Paulic Meunerie jeudi (-18,6%), a priori sans actualité particulière, avant que le groupe breton spécialisé dans les farines de haute qualité n'annonce une augmentation de capital de 1,1 million d'euros après la clôture. Le titre accentue nettement sa chute ce vendredi matin.

Bizarre, vous avez dit bizarre ? Comme c'est bizarre... Les mouvements observés depuis jeudi sur le cours de Paulic Meunerie, producteur breton de farines de haute qualité, auraient pu inspirer la fameuse exclamation de Louis Jouvet dans "Drôle de drame".

Sans aucune actualité a priori, l'action a flanché de 18,7% (à 5,14 euros) jeudi... avant que le groupe n'annonce a posteriori (soit après la clôture du marché parisien) une augmentation de capital d'un montant brut de 1,1 million d'euros au prix unitaire de 4,50 euro. Une décote importante puisque le titre avait bouclé la séance précédente à 6,32 euros.

Ce vendredi matin, le titre accélère logiquement son repli pour s'aligner sur le prix auquel est réalisé l'opération. Paulic cède ainsi 9,5% à 4,63 euros peu après 10h, à un creux depuis avril 2020. Pour rappel, le groupe avait procédé à son introduction en Bourse, le 16 février 2020.

Autre bizarrerie de la séance de la veille: les volumes d'échanges se sont révélés dix à vingt fois supérieurs à l'ordinaire, près de 90.000 titres ayant changé de mains à cette occasion contre entre 5.000 et 7.500 lors des 3 séances précédentes.

La dégringolade de jeudi marquait la deuxième plus forte chute de la jeune histoire boursière de Paulic Meunerie, derrière celle enregistrée lors de la séance du 21 février 2020 (-19%).

Une fois ces étrangetés évacuées, l'opération en elle-même doit permettre au groupe "de poursuivre plus sereinement le plan d'investissement visant le procédé breveté Oxygreen dans un contexte marqué par une hausse sans précédent du prix des matières premières". Ce procédé propriétaire de purification des grains de blé à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines de 30% à 50% "doit permettre l’accélération de la conquête sur les farines alimentaires de haute qualité et le marché prometteur de l’entomoculture (l'élevage d'insectes, NDLR)" souligne le groupe.

Le montant total de l'augmentation de capital s'élève à 1.099.993,50 euros représentant environ 5,9% du capital social de Paulic Meunerie avant opération. Il correspond à l'émission de 244.443 actions ordinaires nouvelles au prix de souscription unitaire de 4,50 euros, soit 0,33 euro de valeur nominale et 4,17 euros de prime d'émission, pour un montant total net de 989.994,15 euros, indique le groupe dans un communiqué. Le prix de souscription de 4,50 euros par action nouvelle fixé par le conseil d'administration dans les conditions visées par la 12ème résolution de l'assemblée générale mixte du 27 mai 2021 fait ressortir une décote de 30% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières séances de bourse est-il encore précisé.

Le rapport de cette assemblée générale révèle que "le montant total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation, compte non tenu des ajustements susceptibles d’être opérés conformément à la loi pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, (i) ne pourrait être supérieur à 1.000.000 euros et serait limité à vingt pour cent (20%) du capital par an".

L'opération dilutive ramène la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital à 0,94% à l'issue de celle-ci, et la part du PDG Jean Paulic recule ainsi de 72,1% avant l'opération à 68%. La part du flottant grimpe elle de 26,7% à 30,8%.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse