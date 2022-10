Ovhcloud : Porté par le dynamisme du marché du cloud, OVHcloud surprend favorablement le marché

(BFM Bourse) - Le spécialiste des services informatiques dématérialisés a dégagé une croissance annuelle plus forte que prévu en 2021-2022. OVHcloud prévoit une nouvelle accélération de la dynamique commerciale pour l'année en cours et confirme ses perspectives à moyen terme. Le marché salue la performance.

OVHCloud se réconcilie avec le marché. Le dossier n'avait pas échappé au mouvement de fond qui a laminé les valeurs technologiques, dont les cours sont aussi très sensibles à l’évolution des taux d’intérêt. Emporté par cette vague de défiance envers ce compartiment, le titre du spécialiste des services d'informatique dématérialisée perdait encore 52% mardi soir sur l'ensemble de 2022.

Ce mercredi, OVHcloud s'est présenté au marché fort d'un point d'activité annuel séduisant. Le groupe a fait état d'une croissance à deux chiffres et d'une perte annuelle réduite à l'issue de son exercice 2021-2022 clos fin août. L'annonce est saluée par une hausse de l'action de 7% à 12,88 euros, vers 11h00.

Un retour à une croissance à deux chiffres

Le groupe a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 788 millions d'euros sur l'ensemble de son exercice 2021-2022, en hausse de 18,8% en données publiées et de 12,4% en comparables, soit à taux de change ainsi qu'à périmètre constants et en excluant les impacts directs liés à l'incendie sur son site de Strasbourg l'an dernier. OVHcloud dépasse ses propres anticipations délivrées fin juin. Le groupe tablait alors sur une progression de ses revenus comprise dans une fourchette allant de 16% à 18%, à comparer à la fourchette de 15 à 17% communiquée au premier semestre.

Le spécialiste français du "cloud computing" fondé en 1999 est ainsi parvenu à afficher une croissance annuelle à deux chiffres après avoir délivré une hausse de 5% de ses revenus en 2020-2021. L'activité d'OVHcloud avait alors été pénalisée par l'incendie qui avait touché un data center du groupe à Strasbourg dans la nuit du 9 au 10 mars 2021.

"La performance de l’année 2022 illustre le dynamisme du marché du cloud et confirme plus particulièrement les perspectives de forte croissance du Cloud public et du Cloud privé" se félicite le groupe dans son communiqué.

Entre août 2021 et août 2022, le groupe a par ailleurs dégagé un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté des "rémunérations fondées sur des actions et les charges résultant du paiement de compléments de prix d’acquisition" de 308 millions d'euros. Ce qui une traduit une marge d'Ebitda de 39%, en ligne avec son objectif "de marge d'Ebitda ajusté d'environ 40 %" et en croissance de 17% sur une base comparable. Autre fait saillant de la publication, OVHcloud a contenu sa perte à 29 millions d’euros en 2022, contre 32 millions d’euros lors de l’exercice précédent.

Une année couronnée de "succès commerciaux"

Pour OVHcloud, l'année 2022 a été synonyme de succès commerciaux. Cet été, le groupe a enrichi sa clientèle en séduisant l’AIFE (Agence pour l’informatique financière de l’Etat), Mastercard, Arianespace, Alstom, Fencecore, EQS Group ou encore Efalia. "La croissance est notamment tirée par une amélioration continue du chiffre d'affaires moyen par client actif (ARPAC) et le développement de partenariats forts avec des intégrateurs tels que Capgemini, Accenture ou Sopra Steria", ajoute OVHCloud.

Pour l'exercice en cours, OVHcloud reste confiant dans l'orientation de sa dynamique commerciale. La société vise une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre 14% et 16%, en accélération par rapport à l’année 2022. Le groupe déclare toutefois rester vigilant sur l'orientation des coûts de l’énergie, les datas centers étant fortement consommateurs d’électricité.

Dans ce contexte inflationniste, OVHcloud a annoncé des hausses de prix progressives, "en ligne avec les hausses réalisées dans toute l’industrie mondiale du cloud", qui lui permettront de maintenir en 2023 sa marge d’EBITDA ajusté en ligne avec celle de 2022. Les clients ne lui en tiennent pas rigueur, OVHcloud n’ayant pas constaté "de changement de dynamique commerciale de la part de ses clients depuis ces annonces".

Un successeur à Yann Leca annoncé "dans les prochaines semaines"

Les perspectives à moyen terme sont également réitérées, et comprennent notamment "une accélération progressive de la croissance organique du chiffre d’affaires pour atteindre environ 25% à horizon 2025, portée par une évolution du mix d’activités, le déploiement de la stratégie "Move to PaaS" (pour "plateforme en tant que service", NDLR), l’expansion internationale, la montée en puissance des critères de souveraineté et le bénéfice de l’évolution du marché vers un cloud hybride et multiple", énumère le groupe. La marge d'Ebitda ajusté est quant à elle attendue autour de 42%.

OVHcloud profite de cette publication pour revenir sur le départ de son directeur financier, Yann Leca, après trois années et demi à la tête des finances du groupe. Le groupe roubaisien confirme être très avancé dans le processus de recrutement et annonce qu'il sera en mesure d’annoncer son successeur dans les prochaines semaines.

