Ovhcloud : Le départ surprise du directeur financier d'OVHcloud passe mal en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste des services informatiques dématérialisés a annoncé le départ de Yann Leca, qui quittera la société fin octobre. A la Bourse de Paris, l’action OVH recule nettement.

Un départ qui inquiète le marché chez OVHcloud. Yann Leca, le directeur financier du spécialiste français des services informatiques dématérialisés, se prépare à tirer sa révérence au bout de trois ans et demi de services.

L’entreprise a annoncé mardi après la clôture du marché que le dirigeant avait décidé de donner "une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle" et quitterait ainsi la société fin octobre après l’annonce des résultats de l’ensemble de l’exercice 2021-2022, clos à la fin août. OVHcloud a lancé un processus de recrutement afin de pourvoir le poste de Yann Leca.

"Au cours de plusieurs années de croissance continue et rentable, au cours desquelles notre entreprise a franchi des étapes importantes, dont notre introduction en bourse historique et réussie, Yann a contribué avec excellence à faire d'OVHcloud le plus grand fournisseur de cloud européen à dimension internationale", a déclaré la société dans un communiqué. "En particulier, il laisse derrière lui une équipe bien structurée et compétente de professionnels de la finance", a ajouté l’entreprise.

Craintes macroéconomiques

Le marché réagit fraîchement à cette annonce. L’action OVHcloud a ouvert en baisse de plus de 4% mercredi à la Bourse de Paris, et cède encore 3% à 13,35 euros vers 10h15, accusant le plus fort repli du SBF 120.

"Apparemment le marché ne s’attendait pas au départ d’un directeur financier présent avant l’introduction en Bourse du groupe", constate un intermédiaire financier. "En ces temps de ralentissements macroéconomiques très importants, auxquels les valeurs technologiques sont très exposées, toute annonce de départ d’un directeur général ou d’un directeur financier peut pénaliser les actions de ces groupes", juge-t-il.

Dans les 10 plus fortes baisses du SBF 120

OVHcloud n’a guère échappé à ce mouvement de fond qui a laminé les valeurs technologiques, dont les cours sont aussi très sensibles à l’évolution des taux d’intérêt, un facteur déterminant dans les outils de valorisation des analystes financiers.

Depuis le début de l’année le titre chute de 45,9%, soit la 10e plus forte baisse du SBF 120. Ce malgré un objectif de croissance pour l’ensemble de l’exercice 2021-2022 qui avait été relevé fin juin, l’entreprise tablant sur une progression de ses revenus comprise dans une fourchette allant de 16% à 18%, contre 15% à 17% précédemment.

L’action évolue désormais à un cours inférieur de près de 30% à son prix d’introduction en Bourse d’octobre 2021, qui s’était établi à 18,50 euros.

Par Julien Marion

