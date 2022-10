Ovhcloud : Perte nette annuelle légèrement réduite

(CercleFinance.com) - OVHcloud indique avoir enregistré une perte nette de 29 millions d'euros au titre de l'exercice clos le 31 août 2022, contre une perte de 32 millions précédemment, et ne prévoit pas de distribuer de dividendes pour l'exercice écoulé, ni à moyen terme.



Le groupe de services informatiques affiche un EBITDA ajusté en croissance de 17,4% à 308 millions d'euros, soit une marge de 39% pour un chiffre d'affaires en progression de 18,8% à 788 millions, dont une croissance comparable du CA de 12,4%.



Confiant dans la poursuite de cette dynamique, l'entreprise se fixe pour le prochain exercice un objectif de 14 à 16% de croissance organique, ainsi qu'une marge d'EBITDA en ligne avec 2022, et confirme ses perspectives à moyen terme.



