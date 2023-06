À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un point d'activité trimestriel jugé 'sans surprise' d'OVHcloud, Oddo BHF relève son opinion de 'sous-performance' à 'neutre' sur la valeur avec un objectif de cours maintenu à 10,5 euros, après la chute du cours de Bourse.



Après le profit warning émis en avril dernier, le chiffre d'affaires du groupe est ressorti en croissance organique de 13% à 228 millions d'euros, un niveau exactement conforme aux attentes, et ne justifie donc pas de changement des prévisions du bureau d'études.



'Les challenges d'OVH restent nombreux avec une industrie qui subit depuis plusieurs trimestres un fort ralentissement de sa dynamique de croissance, une concurrence déloyale des hyperscalers américaines et un modèle trop gourmand en capex', juge-t-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.