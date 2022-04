Ovhcloud : Objectif de croissance annuelle relevé

(CercleFinance.com) - OVHcloud confirme une trajectoire d'accélération pour 2022 avec un objectif de croissance du chiffre d'affaires relevé dans une fourchette de +15 à 17%, contre +12,5 à 15% auparavant, et un objectif de marge d'EBITDA ajusté maintenu à environ 40%.



Le groupe publie un EBITDA ajusté en croissance de 11% à 153 millions d'euros au titre de son premier semestre, soit une marge de 40,1% pour un chiffre d'affaires de 382 millions, en progression de 14,3% en données publiées et 13,3% sur une base comparable.



OVHcloud a ainsi confirmé une forte croissance tout au long du semestre pour le cloud public (+24,4%) et privé (+15,8%), ainsi qu'une dynamique soutenue à l'international, notamment dans le canal digital aux Etats-Unis (+106,2%) et en Asie (+63,7%).



