Ovhcloud : Nomination d'une directrice financière

En marge de son point d'activité trimestriel, OVHcloud fait part de la nomination de Stéphanie Besnier, actuellement directrice générale adjointe de l'Agence des participations de l'Etat, au poste de directrice financière.



Apportant avec elle une expérience de plus de 20 ans sur des postes de direction en finance et investissement, Stéphanie Besnier rejoindra le comité exécutif du groupe de services informatiques au cours du premier trimestre 2023.



Dans ses nouvelles fonctions, elle aura en charge la direction des équipes financières, le pilotage financier, les financements ainsi que les relations avec les investisseurs, dans un contexte de forte croissance de la société.



