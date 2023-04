Ovhcloud : Morgan Stanley abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley, qui affiche une recommandation 'sous-pondérer' sur OVHcloud, a ramené jeudi son objectif de cours sur le titre de 10,4 à 9,7 euros dans le sillage des résultats du premier semestre publiés hier.



A en croire le bureau d'études, ces performances reflètent non seulement le contexte de ralentissement des dépenses d'investissement des entreprises, mais aussi l'effet des tensions inflationnistes, en particulier de la remontée des prix de l'électricité.



D'après l'analyste, l'opportunité de croissance représentée par le marché du 'cloud' reste intacte, mais l'atteinte des objectifs à horizon 2025 - une croissance du chiffre d'affaires autour de 25% pour une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 42% - pourrait s'avérer difficile à atteindre.



Morgan Stanley souligne qu'il n'est pas le seul à juger la réalisation de ces prévisions compliquée, puisque le consensus table désormais sur une croissance annuelle de l'activité proche de 19% pour une marge d'exploitation d'environ 40%.



Le professionnel ajoute qu'après une chute de plus de 30% l'an dernier, le titre OVH affiche pour l'instant une baisse de 35% cette année.



