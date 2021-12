Ovhcloud : Entrée dans le SBF120 le 20 décembre

(CercleFinance.com) - OVHcloud fait part de la décision du conseil scientifique des indices d'Euronext Paris, d'inclure son titre dans le SBF 120, décision qui sera effective à compter du 20 décembre 2021, à l'ouverture des marchés.



Cette décision fait suite à la révision trimestrielle des indices de la famille CAC. Pour rappel, le SBF 120 regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière flottante.



Moins de deux mois après son introduction en bourse réussie, l'entrée d'OVHcloud dans cet indice de référence 'témoigne de la confiance que lui accordent les investisseurs et de la crédibilité de sa stratégie', selon le groupe de services informatiques.



