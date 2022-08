Ovhcloud : En repli avec le départ du directeur financier

(CercleFinance.com) - OVHcloud recule de près de 3% et essuie ainsi l'un des plus lourds replis du SBF120, après l'annonce de la décision de Yann Leca, vice-président exécutif et directeur financier, de quitter l'entreprise fin octobre, après l'annonce des résultats annuels 2022.



Un processus de recrutement est actuellement en cours afin de pourvoir son poste. 'Yann Leca a contribué avec excellence à faire d'OVHcloud le plus grand fournisseur de cloud européen à dimension internationale', souligne OVH.



'Par ailleurs, le groupe signalait lundi son intention d'augmenter ses prix d'environ 10% pour répercuter l'inflation constatée sur les prix de l'énergie', note Invest Securities, rapportant que son prochain contrat d'achat d'électricité serait assorti d'un prix plus élevé.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel