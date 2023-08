Ovhcloud : En négociations pour acquérir gridscale

(CercleFinance.com) - OVHcloud annonce être entré en négociations exclusives pour l'acquisition de 100% de la société allemande gridscale, à l'origine d'une plateforme logicielle spécialisée dans les infrastructures hyperconvergées.



Cette acquisition, dont la finalisation est attendue pour le début de l'année fiscale 2024, permettrait à OVHcloud 'd'accélérer significativement son déploiement géographique, et d'entrer sur le marché récent et en très forte croissance du Edge Computing'.



gridscale propose une offre innovante de produits et de services IaaS et PaaS multi-tenant, avec pour avantage concurrentiel significatif sa 'capacité à déployer rapidement un environnement Public Cloud sur une infrastructure de taille limitée'.



