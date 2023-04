Ovhcloud : Des perspectives ajustées pour 2023

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses semestriels, OVHcloud indique ajuster ses perspectives annuelles 2023, pour viser désormais une croissance organique du chiffre d'affaires entre +13 et +14%, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 36%.



Sur son premier semestre 2023, le groupe de services informatiques a essuyé une perte nette de 26,6 millions d'euros, contre une perte de 26,3 millions un an auparavant, avec un EBITDA ajusté en hausse de 1,7% à 156 millions, soit une marge de 35,4%.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 15% à 439 millions d'euros (+12,8% en données comparables), performance qui 'illustre la capacité d'OVHcloud à acquérir de nouveaux clients dans des domaines clés tels que l'assurance, la santé, la défense ou la finance'.



