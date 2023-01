Ovhcloud : Croissance de 15% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - OVHcloud revendique un très bon début d'année avec un chiffre d'affaires de 216 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice 2023, en hausse de 15,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



'Les axes stratégiques d'OVHcloud - souveraineté des données, cloud responsable et innovation - ont contribué à accélérer la croissance au premier trimestre, dans la continuité des trimestres précédents', explique le groupe de services informatiques.



Il confirme donc sa trajectoire d'accélération pour 2023 avec un objectif de croissance organique du chiffre d'affaires entre +14 et +16%, et une marge d'EBITDA en ligne avec 2022, ainsi que ses objectifs de moyen terme.



