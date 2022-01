Ovhcloud : Confirme ses perspectives pour l'année 2022

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé d'OVHcloud a atteint 187 millions d'euros sur le premier trimestre 2022, en hausse de 13,9 % par rapport au premier trimestre de l'exercice 2021 en données publiées et de 13,5 % en données comparables. Le taux de rétention net du chiffre d'affaires a atteint 112% sur la période (vs 100% en FY21).



Le groupe enregistre une forte croissance en données publiées du Cloud public à +24,9 % et du Cloud privé à +14,6 %.



La croissance à l'international est, notamment aux Etats-Unis et en Asie à respectivement +55,4 % et +26,0 %, en données publiées



Au sujet des perspectives 2022, le groupe confirme une croissance anticipée du chiffre d'affaires dans la moitié supérieure de la fourchette initiale de 10 % à 15 % et un objectif de marge d'EBITDA ajusté d'environ 40%.



