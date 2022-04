Ovhcloud : Acquisition de ForePaaS

(CercleFinance.com) - OVHcloud annonce avoir procédé à l'acquisition de ForePaaS, société de 23 collaborateurs et plateforme unifiée spécialiste des projets de data analytics, machine learning, et d'intelligence artificielle au service des entreprises.



'Depuis sa création en 2015, ForePaaS a su se distinguer auprès d'une clientèle grands comptes grâce à sa solution intégrée qui permet d'initier, de simplifier et d'accélérer la mise en oeuvre de projets de machine learning et de data analytics', souligne-t-il.



Dans la droite ligne des récentes acquisitions d'OpenIO, Exten Technologies et BuyDRM, OVHcloud prévoit de poursuivre sa stratégie d'acquisitions ciblées. A date, il propose un catalogue de plus de 70 solutions PaaS et prévoit de l'étendre à 80 d'ici à fin août.



