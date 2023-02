Ovhcloud : Stifel entame une couverture à conserver

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel entame une couverture d'OVH, un fournisseur de services de cloud européen de premier rang, coté sur Euronext Paris depuis octobre 2021, avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 18 euros.



Outre les caractères à plus long terme positifs du marché, le broker voit 'une croissance en PaaS et, paradoxalement, le contexte d'inflation comme des opportunités d'améliorer les marges et de réduire l'intensité en capital qui pèsent actuellement sur le FCF'.



Stifel reconnait un risque de dynamique négative des résultats, en partie lié à des effets retardés de répercussion de coûts grandissants, mais pense que ces pressions sur les marges seraient transitoires, et il verrait toute faiblesse du cours comme une opportunité d'achat.



