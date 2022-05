Ovhcloud : Un concert détient 68,89% du capital

(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers a été rendue destinataire d'un pacte d'actionnaires, constitutif d'une action de concert, concernant la société OVH Groupe, conclu, le 6 mai 2022 et pour une durée de 25 ans, par les sociétés Digital Scale, Deep Code, Bleu Source, Yellow Source, Innolys, Invest Bleu (les holdings), M. Octave Klaba, M. Miroslaw Klaba et M. Henryk Klaba (les fondateurs) et Mme Halina Wachel, épouse Klaba (ensemble les parties).



Le concert susvisé détient à ce jour 131 124 983 actions OVH Groupe représentant autant de droits de vote, soit 68,89% du capital et des droits de vote de la société.



