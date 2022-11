Ovhcloud : Le financement de 15 nouveaux datacenters est sécurisé par OVHcloud, qui progresse en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste européen de l’informatique dématérialisé a obtenu une facilité de crédit d’un montant maximal de 200 millions d’euros. Ce qui aidera la société à accélérer ses ouvertures de datacenters en Europe.

OVHcloud va bien obtenir un financement de la Banque européenne d’investissement (BEI). Le spécialiste de l’informatique dématérialisé (cloud) avait dès le 8 novembre annoncé la mise en place d’un prêt de la part de l'institution européenne d’un montant maximum allant jusqu’à 200 millions d’euros et incluant une maturité allant jusqu’à 9 ans.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Ce vendredi la société a confirmé que la BEI lui avait accordé ce financement qui prend la forme d’une facilité de crédit. L’entreprise a donné un peu plus de détail quant à son utilisation. Les fonds serviront ainsi à financer l'ouverture de 15 nouveaux datacenters d’ici fin 2024 pour adresser de nouveaux marchés et de nouvelles géographies tout en "démontrant [les] avancées [du groupe] en termes de développement durable", a-t-il expliqué dans un communiqué. Dix de ces nouveaux centres ouvriront en Europe.

"Aujourd’hui OVHCloud est le leader du cloud souverain en Europe et nous allons continuer d'investir en Europe dans des solutions européennes et c’est grâce à la BEI que nous allons pouvoir financer encore plus cette expansion", a déclaré sur BFM Business Michel Paulin, le directeur général du groupe.

"Cloud durable"

Le prêt de la BEI devrait en outre lui permettre de développer le "cloud durable", parce qu'il est "très important qu'on soit capables de fournir des solutions qui consomment moins d'électricité, moins d'eau et qui ont une empreinte carbone qui soit la plus basse", a aussi précisé Michel Paulin. A cet égard, OVH s'est fixé un objectif 100% d'énergie bas carbone d'ici 2025.

Le prêt de la BEI constitue une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. "D’un côté cela montre qu’il y a une volonté politique de l’Europe et assoit l’image très chic de cloud souverain européen pour la société", souligne un intermédiaire financier.

"De l’autre, même si OVHcloud était déjà financé jusqu’en 2026, cette facilité de crédit est certainement plus avantageuse, plus flexible avec une maturité plus longue que leurs autres instruments, comme un RCF [revolving credit facility, une facilité de crédit renouvelable, NDLR]. La société diversifie donc ses financements dans de bonne conditions", poursuit-il.

Une baisse de plus de 40% en 2022

Si ce financement était déjà connu du marché, le titre OVHcloud progresse toutefois à la Bourse de Paris, l’action s’adjugeant 3% vers 11h. La confirmation de cette facilité de crédit a pu remettre en valeur les vertus de ce financement auprès du marché. Une autre possibilité est tout simplement que le titre poursuit sa reprise après quelques séances difficiles. La valeur avait ainsi perdu 3,6% lundi puis 4,1% mardi avant de reprendre 1,2% puis 4,2% les deux séances suivantes. La variation peut être par ailleurs exacerbée par le flottant limité de la valeur, qui représentait, selon le dernier document d’enregistrement universel du groupe, environ 12,5% à fin novembre 2021.

Depuis le début de l’année, OVHcloud perd plus de 40%. L’action a pâti, comme l’ensemble des valeurs technologiques, des craintes de récession et de la remontée des taux à laquelle le secteur est particulièrement exposé en raison des multiples de valorisation. Les craintes sur la montée des prix de l’électricité et sur l’approvisionnement dans une industrie réputée énergivore ont également pu peser.

Comme l’a rapporté Reuters début septembre, le groupe s’est équipé de groupes électrogènes à moteur diesel pour parer à toute coupure d’électricité qui pourrait être liée à une crise énergétique cet hiver. Toutefois, le groupe ne devrait pas être menacé, car ses infrastructures sont considérées comme d’importance vitale par le gouvernement.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse