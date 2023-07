Osmosun : Comment les canicules portent le spécialiste du dessalement d'eau Osmosun en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste du dessalement de l'eau fait une pause lundi matin, une semaine après une arrivée remarquée sur Euronext Growth. Avec les tensions sur les ressources en eau, Osmosun évolue sur une thématique porteuse.

Osmosun prend sa respiration après des débuts boursiers tonitruants. Le titre du spécialiste du dessalement d'eau plonge désormais de 10% à 10,88 euros, après avoir commencé la journée sur les chapeaux de roues, avec un pic à +14,3% vers 9h30. Vendredi, la société avait clôturé en forte hausse de 20,74% portant ses gains à 86% sur sa première semaine en tant que société cotée.

Malgré cette pause ce lundi matin, l'action Osmosun évolue encore nettement au-dessus de son cours initial fixé à 6,50 euros pour son introduction en Bourse lundi dernier sur Euronext Growth, le compartiment dédié aux petites et moyennes entreprises.

La gestion du stress hydrique

Il faut dire que la société évolue sur une thématique porteuse, celle du traitement de l'eau de mer ou saumâtre en vue de la rendre potable. D'autant plus que l'eau est une ressource indispensable pour la vie mais elle n'est malheureusement pas extensible à l'infini. La croissance démographique et le changement climatique exercent en effet une pression de plus en plus forte sur les ressources en eau existantes.

Plusieurs pays de la planète font en effet face à des épisodes caniculaires sans précédent. En Chine, un record de chaleur a été battu ce dimanche, tandis que l’Europe réputée pour son climat tempéré n'est pas épargnée. Les températures s'affolent sur le pourtour méditerranéen, avec un épisode caniculaire attendu sur le quart-sud de la France mardi ou mercredi.

Dans ce contexte, le stress hydrique se fait de plus en plus sentir. Le stress hydrique qualifie une situation critique dans laquelle les ressources en eau disponibles sont inférieures à la demande. Mandarine Gestion rappelle que "40% de l'eau potable devrait disparaitre d'ici 30 ans à l'échelle mondiale, en raison du réchauffement climatique et de la pollution".

L'IME (Institution of Mechanical Engineers) affirme de fait que les besoins en eau -pour répondre à la demande alimentaire des humains- pourraient atteindre entre entre 10 et 13,5 milliards de mètres cubes par an en 2050, soit environ le triple de la quantité actuellement utilisée.

Un savoir-faire clé

Dans ce contexte de raréfaction et de risque de pénurie d’eau, le dessalement de l'eau de mer s'est en effet imposé comme une solution privilégiée et abondante puisque près de 70% de la planète est recouverte d’eau salée. Mais ce procédé éprouvé depuis plusieurs décennies s'avère fortement consommateur en énergie et est émetteur d'une importante quantité de gaz à effet de serre.

Et c'est là qu'intervient Osmosun. La société a déployé une technologie pour débarrasser l'eau de mer ou saumâtre du sel et autres impuretés par l'osmose inverse. Cette technologie utilisée par la plupart des usines de dessalement au monde consiste à filtrer l'eau par pression, en retenant les impuretés pour ne laisser passer que les molécules d'eau.

Or, le dispositif mis au point par Osmosun ne nécessite pas de batteries, généralement utilisées pour stocker l’électricité quand le soleil vient à manquer par temps couvert ou quand la nuit vient à tomber. Il s'agit d'une réelle prouesse technologique pour Osmosun qui est la seule entreprise au monde à maîtriser cette innovation brevetée permettant aux unités de gérer la variation aléatoire de l’énergie disponible.

Le groupe Osmosun espère porter son chiffre d'affaires à plus de 20 millions d'euros en 2025 et à 48 millions d'euros à horizon 2027. L'an passé, le groupe a vu ses ventes s'établir à 4,6 millions d'euros. L'entreprise ambitionne également d’améliorer sa rentabilité sur la période et d’élever sa marge d’Ebitda (résultat brut d'exploitation) ajusté de 4,3% en 2022 à plus de 10% en 2025 pour atteindre plus de 20% en 2027.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse