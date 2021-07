Orapi : Malgré la demande pour les produits d'hygiène, les ventes d'Orapi flanchent à cause des restrictions

(BFM Bourse) - Après un exercice 2020 tiré par la très forte demande de gels hydroalcooliques, lingettes et autres produits de désinfection, le groupe lyonnais subit une nette contraction de ses revenus alors que les sites collectifs, les entreprises ou la restauration commandent moins faute de besoins.

Orapi l'avait pourtant bien évoqué à plusieurs reprises. D'un côté la crise sanitaire lui a apporté un surcroît d'activité sous forme d'un afflux important de commandes de gels hydroalcooliques et plus généralement d'une demande accrue de produits de désinfection et d’hygiène (cela a même été un défi pour le groupe d'augmenter ses capacités de production pour y faire face dans le contexte de confinement l'an dernier). Mais de l'autre, elle entraîne un repli de marchés importants (transport, hôtellerie, restauration etc.) pour le groupe.

C'est ainsi que malgré un contexte d'évidence porteur pour les produits d'hygiène, le chiffre d'affaires depuis le début de l'année accuse un repli significatif, inférieur non seulement à celui du premier semestre 2020, mais même à celui des six premiers mois de 2019. Nonobstant de premiers signaux de reprise du côté des clients les plus affectés par la crise, le titre chute de 5% à 6,27 euros vers 11h30.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Au deuxième trimestre 2020, les restrictions liées à la lutte contre le Covid ont continué à perturber l’activité des cafés, hôtels, restaurants et centres de loisirs, ainsi que le retour très partiel du travail en présentiel dans les entreprises et les administrations, en dépit de l’intensification des actions commerciales et les gains d’appels d’offres qui en ont découlé. Le chiffre d'affaires de la période a décliné de plus de 25% sur un an à périmètre et changes constants, à 56,9 millions d'euros (-6,1% en comparaison avec le 2e trimestre 2019).

Sur l'ensemble des six premiers mois de l'exercice, le repli à données constantes atteint -14,6% à 117,6 millions d'euros (-4,3% par rapport au 2e trimestre 2019). La France, toujours le principal marché d'Orapi avec 101,6 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la période, accuse un repli de 14,8% (-4,1% sur deux ans). Cependant, depuis le mois de juin, le groupe y constate des premiers signaux de reprise du côté des secteurs des loisirs, d’hôtellerie ou de la restauration.

En Europe du Sud, le chiffre d'affaires n'accuse un repli limité par rapport à 2020 et au contraire une forte hausse vs. 2019 (+44,8 %), matérialisant les investissements commerciaux réalisés au cours des derniers mois.

Les marchés d’Europe du Nord accusent un repli de 10% sur le semestre, mais commencent à retrouver des niveaux proches de ceux de 2020 sur le deuxième trimestre, portés par la reprise progressive du marché automobile. Enfin les marchés d'Asie et du reste du monde (-12,3%) accompagnent notamment le redémarrage "très progressif" des industries aéronautiques.

Pour Orapi, le semestre illustre néanmoins la résistance de son modèle après un exercice 2020 hors normes, et le groupe fait valoir d'importantes prises de commandes au mois de juin. En outre, la direction s'attend à ce que les résultats détaillés du semestre, attendus le 16 septembre, permettent d'afficher une amélioration de son Ebitda par rapport à 2019 (bien qu'en retrait par rapport à l'Ebitda exceptionnel du premier semestre 2020).

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse