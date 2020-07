Orange : Partenariat avec Montblanc pour une montre eSIM

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce ce jeudi un partenariat avec Montblanc, portant sur le lancement de la montre cellulaire Montblanc Summit 2+, 'pionnière en matière de connectivité eSIM avec Wear OS by Google'.



'Il s'agit de la première montre cellulaire dotée d'une solution eSIM activée à distance par Orange et qui fonctionne avec Wear OS by GoogleTM et les smartphones Android. Elle sera commercialisée notamment sur le site orange.fr', précise l'opérateur.



La montre en question est disponible depuis aujourd'hui.



