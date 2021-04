Orange : Partenariat autour de la transformation numérique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Orange Business Services - entreprise de services digitaux - et Agdatahub - opérateur de plateformes de consentements et d'échanges de données agricoles - afin d'accompagner la transformation numérique des filières agricoles en combinant leurs expertises technologiques.



Les trois partenaires français partagent aussi l'ambition de développer des technologies permettant aux agriculteurs et aux collectivités d'avoir accès à des solutions innovantes pour l'environnement autour de la captation et de la mesure de carbone, la qualité de l'eau ou les émissions de gaz dans l'élevage, par exemple.



Ces solutions leur permettront de bénéficier des dispositifs comme les Paiements pour Services Environnementaux qui rémunèrent les pratiques préservant l'environnement.



Les partenaires s'engagent à proposer ces solutions dans la continuité des initiatives professionnelles, afin d'industrialiser leur déploiement avec les acteurs économiques.



