Orange : Oddo confirme sa note de 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Orange, assortie d'une objectif de cours inchangé de 13,3 euros.



Selon le bureau d'analyses, l'opérateur devrait publier un chiffre d'affaires en hausse de 0,5% au titre du 2e trimestre, mais un EBITDAal stable, inférieur au 1er trimestre (+1%) et en-deçà de l'objectif 2022 (2,5-3%).



L'analyste estime que l'objectif 2022 'ne semble pas en danger' mais qu'il ne sera atteint qu'en fin d'année avec une très forte croissance au T4, aidée par les économies liées au plan de départ initié cette année.



Ainsi, 'Orange reste toujours en course pour une croissance historique de 20-25% de ses FCF en 2022 et en 2023 - soit l'une des plus fortes remontées du peloton', assure le broker.



Avec un titre en hausse de 14% depuis le début de l'année, 'il est probable que la performance ralentisse dans l'attente de la confirmation du rebond du T4 ou de nouvelles sur les opérations en cours', conclut Oddo.



