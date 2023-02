Orange : Nouvelle initiative du GSMA pour les API

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange fait part d'une nouvelle initiative du GSMA à l'échelle du secteur, appelée GSMA Open Gateway, un socle d'interfaces de programmation d'applications (API) conçu pour fournir aux développeurs un accès universel aux réseaux des opérateurs.



Lancée avec le soutien d'Orange et de vingt autres opérateurs mobiles, cette démarche a déjà permis d'harmoniser le secteur des télécommunications autour des API ouvertes, comme des démonstrations du MWC 2023 à Barcelone le montrent.



La GSMA Open Gateway aidera les développeurs et les fournisseurs de cloud à enrichir et déployer des services plus rapidement, en fournissant des points d'accès uniques vers les réseaux des opérateurs.



L'initiative démarre avec huit API réseau, dont Edge Site Selection and Routing pour la prise en charge des véhicules autonomes et SIM Swap pour lutter contre la criminalité financière. Elle prévoit le lancement d'autres API tout au long de 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.