Orange : Lance une plateforme de e-santé en Côte d'Ivoire

(CercleFinance.com) - Orange annonce le lancement d'Orange Santé en Côte d'Ivoire, soit une plateforme de e-santé s'adressant aussi bien aux patients qu'aux médecins et aux établissements de soin. Ce lancement est réalisé en partenariat avec DabaDoc, une start-up marocaine dans laquelle Orange a investi et qui fait ses preuves au Maghreb depuis 8 ans.



Orange Santé doit permettre aux utilisateurs d'accéder à plusieurs services tels que la prise de rendez-vous en ligne, le paiement des consultations à distance par la diaspora, le dossier médical numérisé ou la téléconsultation.



D'autres services innovants viendront compléter le dispositif progressivement d'ici 2023, assure Orange.



Dès cet été, la Côte d'Ivoire sera le premier pays d'Afrique subsaharienne à bénéficier de la plateforme Orange Santé avec la prise de rendez-vous en ligne. Le lancement de la plateforme dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne est prévu à horizon 2023.





