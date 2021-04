Orange : Lance un nouvel outil de cybersécurité

(CercleFinance.com) - Dans un contexte d'accélération des usages en mobilité et de la multiplication des cyberattaques, Orange lance l'offre Cyberfiltre, une solution visant à protéger la navigation web sur mobile, destinée à ses clients professionnels.



'Cette solution permet une détection préventive alertant immédiatement l'utilisateur lorsqu'il est exposé à un site malveillant et propose un tableau de bord en ligne à destination du client, titulaire d'une ou de plusieurs lignes', indique l'entreprise.



