Orange : L'UE valide l'acquisition de VOO et Brutélé

(CercleFinance.com) - Après une enquête approfondie, la Commission européenne annonce aujourd'hui autoriser le projet d'acquisition de VOO et de Brutélé par Orange.



Jusqu'alors, la commission s'inquiétait des éventuels problèmes de concurrence que générerait cette opération.



Afin de répondre à ces préoccupations, Orange s'est engagé à fournir à Telenet pendant au moins 10 ans l'accès à l'infrastructure de réseau fixe existante qu'elle acquiert auprès de VOO et de Brutélé en Région wallonne et dans certaines parties de Bruxelles.



Orange s'engage également à fournir à Telenet le futur réseau de fibre optique (FTTP) qui doit être déployé dans les années à venir, ce qui rendra les engagements pérennes.



La Commission a donc conclu que l'opération envisagée, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problèmes de concurrence.





