Orange : L'équipe de direction évolue en partie

(CercleFinance.com) - Christel Heydemann, la nouvelle directrice générale d'Orange, a annoncé mardi qu'elle avait décidé de faire évoluer une partie de son équipe de direction afin d'accélérer le développement de deux marchés clés - le 'B2B' et la zone Afrique et Moyen Orient.



Après le départ de Helmut Reisinger en janvier dernier, Aliette Mousnier-Lompré a été nommée directrice générale d'Orange Business Services, la division de services aux entreprises de l'opérateur télécoms.



Dans un communiqué, Christel Heydemann estime que la période d'intérim a été assurée 'avec beaucoup d'engagement' par la cadre dirigeante, qui va être appelée à rejoindre le comité exécutif du groupe.



Autre changement, Jérôme Hénique va devenir directeur général d'Orange Middle East and Africa (OMEA), en remplacement d'Alioune Ndiaye, qui restera président non-exécutif.



Hénique était jusqu'ici le directeur des opérations et directeur général adjoint de la filiale du groupe en charge des 18 pays de présence en Afrique et Moyen-Orient.



'Les évolutions annoncées aujourd'hui reflètent les priorités sur lesquelles nous devons accélérer dans les prochains mois', explique Christel Heydemann, qui dit considérer le 'B2B' et l'Afrique/Moyen Orient comme deux 'marchés clés' pour Orange.



