Orange : Investissement dans le fonds Digital Health 2

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir décidé d'investir, via sa holding Orange Digital Investment, dans le fonds Digital Health 2 (DH2) de LBO France, pour mettre à sa disposition des moyens supplémentaires destinés à développer des entreprises innovantes dans l'e-santé.



Le fonds Digital Health 2 ambitionne d'investir en France et en Europe de l'Ouest 200 millions d'euros dans des PME de e-santé dédiées au B2B en phase de croissance, comme dernièrement QuantifiCare, Tribvn Healthcare, FeetMe et Meditect.



'En investissant dans un fonds dynamique, géré par une équipe de gestion reconnue et très ouverte à la coopération avec le Groupe Orange, Enovacom y voit l'opportunité de consolider son accès privilégié à l'écosystème innovant de l'e-santé', explique l'opérateur.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.