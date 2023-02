Orange : Franchit une étape majeure dans la 5G Stand Alone

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce aujourd'hui avoir franchi 'une étape majeure' dans sa stratégie de réseaux 100% automatisés, axés données et logiciels, en présentant aujourd'hui les résultats de Pikeo, son réseauexpérimental 5G SA multicloud et natif cloud de bout en bout.



Alors que le déploiement de réseaux privés5G dans des environnements cloud répond à de nouveaux cas d'usages - notamment pour les usines intelligentes - Orange estime que cette expérimentation lui a permis d'acquérir 'une expérience inestimable sur l'automatisation des réseaux 5G SA natifs cloud'.



Orange a notamment pu mettre en lumière que leréseau5G (coeur et RAN) pouvait être redéployé automatiquement en moins d'une heure. Par ailleurs, la détection automatisée des anomalies sur les réseaux mobiles est bien plus rapide et la consommation d'énergie peut être optimisée via l'extinctionet l'allumage automatique. Enfin, la gestion dynamique du slicing de bout en boutpour les services de communication critiques a été modélisée et démontrée avec succès, poursuit Orange.



' Les résultats de cette expérimentation confirment l'ambition d'Orange de devenir l'opérateur de référence en matière de réseaux résilients, basés sur les données et les logiciels, et plus respectueux de l'environnement', résume Laurent Leboucher, CTO du Groupe Orange et SVP Réseaux au sein d'Orange Innovation.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.