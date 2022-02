Orange : Fournisseurs choisis pour ses réseaux 5G SA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir sélectionné les fournisseurs pour ses réseaux 5G Stand Alone (5G SA) en Europe, 'étape importante qui permettra le développement futur de services à la demande et personnalisés à valeur ajoutée pour ses clients dans tous les secteurs de l'économie'.



Ont ainsi été choisis Ericsson pour le coeur de réseau 5G SA pour la Belgique, l'Espagne, le Luxembourg et la Pologne, et Nokia pour le coeur de réseau 5G SA pour la France et la Slovaquie, ainsi que pour la gestion des données utilisateurs pour tous les pays.



L'opérateur télécoms a aussi désigné Oracle Communications pour la signalisation et le routage du coeur 5G pour tous les pays. Pour les autres fonctions du réseau, en particulier la radio, une mise à jour logicielle des équipements existants sera réalisée.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.