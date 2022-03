Orange : Extension du partenariat avec Samsung Electronics

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange et Samsung Electronics annoncent une série de nouvelles initiatives visant à étendre leur partenariat stratégique de long terme afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs de Samsung Galaxy dans toute l'Europe.



Ils collaboreront ainsi pour réduire le gaspillage et accroitre le cycle de vie des équipements mobiles, tester les appareils et technologies afin de préparer l'arrivée de la 5G standalone, et promouvoir l'expérience multi-appareils sur Samsung Galaxy.



Les deux entreprises combineront aussi leurs produits et technologies pour offrir une expérience d'activation numérique améliorée aux clients de l'opérateur télécoms, grâce à l'intégration de l'environnement Orange sur les smartphones Samsung.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.