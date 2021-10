Orange : Choisi par le CNES pour du stockage de données

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange Business Services annonce avoir été choisi par le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) pour la conception, l'installation et le maintien en condition opérationnelle d'une nouvelle solution de stockage de données spatiales et scientifiques.



Ce nouveau 'lac de données' garantit aux utilisateurs du CNES un accès simple, rapide et sécurisé à plus de 100 pétaoctets de données. Le CNES souhaite également capitaliser sur cette plateforme pour développer de nouveaux services.



Interlocuteur unique du CNES, Orange Business Services prend en charge la gouvernance globale du projet, de la conception à l'installation jusqu'au au maintien en condition opérationnelle. Il dirigera un consortium industriel composé de HPE, Scality et Tealenium.



