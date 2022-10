Orange : Choisi comme 1er opérateur du Réseau Radio du Futur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange fait savoir que dans le cadre de l'appel d'offre ' Réseau Radio du Futur ' (RRF) lancé par le Ministère de l'Intérieur, Orange Business Services a été choisi pour être le premier opérateur raccordé du futur réseau.



Avec le RRF, la France va se doter d'un réseau de communication très haut débit (4G puis 5G) commun à l'ensemble des acteurs de la sécurité, du secours et de la gestion (policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, SAMU), détaille Orange.



Ce réseau permettra aux acteurs de communiquer instantanément les uns avec les autres (appels vidéo, partage de position en direct, partage de documents en temps réel, etc) mais aussi de raccorder les agents sur le terrain aux salles de commandement.



Orange ajoute que des expérimentations seront aussi conduites en lien avec les services de l'Etat autour de la mise en oeuvre de moyens mobiles déployables, avec pour objectif de remplacer ou d'améliorer la couverture mobile de zones géographiques si nécessaire.



