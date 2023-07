Orange : Baisse de 26% du résultat net semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange fait part d'un résultat net du premier semestre 2023 de 1,09 milliard d'euros, en baisse de 25,8% en données historiques, principalement du fait de l'évolution du résultat d'exploitation (-11,5% à 2,14 milliards).



L'opérateur télécoms a vu son EBITDAaL se tasser de 0,6% à un peu moins de 5,9 milliards d'euros (+0,8% en données comparables), pour un chiffre d'affaires en croissance de 1,2% à plus de 21,5 milliards (+2% en données comparables).



L'accélération de la croissance des revenus et de l'EBITDAaL sur le premier semestre conforte Orange dans ses objectifs annuels, dont un EBITDAaL 'en légère croissance' et un cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros.



