Orange : Accord pour une diffusion de Téléfoot

(CercleFinance.com) - Orange annonce un accord avec le groupe Mediapro pour la distribution du service premium Téléfoot auprès des clients de l'opérateur télécoms, permettant d'élargir fortement l'accessibilité de cette chaine.



'Les abonnés de la TV d'Orange pourront profiter de la chaine Téléfoot et de ses huit canaux multiplex Téléfoot Stadium pour la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats et notamment son choc programmé dimanche soir entre le PSG et l'OM', précise Orange.



'Téléfoot sera disponible pour 25,90 euros par mois avec un engagement de 12 mois. Orange proposera dans les prochaines semaines, plusieurs autres offres d'abonnement à Téléfoot, avec et sans engagement', ajoute-t-il.



