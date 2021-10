Orange : A conclu un accord avec Nokia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange et Nokia ont conclu un accord pour accroitre l'utilisation de matériel reconditionné dans les infrastructures de télécommunications.



Le processus de remise à neuf des équipements permet une réduction des émissions de CO2 par rapport à la fabrication de matériel neuf. Par ailleurs, par ce contrat, Orange et Nokia souhaitent proposer une alternative compétitive et fiable aux opérateurs de réseau.



' Du côté d'Orange, cet accord s'inscrit dans un programme plus vaste nommé OSCAR qui contribuera à l'atteinte de l'objectif Net Zéro Carbone fixé par le groupe en 2040 ' indique le groupe.



