ORANGE : Stratégie de couverture

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com, séduite par les qualités graphiques de court terme de ORANGE, entrevoit un potentiel intéressant sur cette action qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adpaté (3U26S).

Ce produit dérivé extrêmement réactif, émis par SOCIETE GENERALE, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. L'effet de levier est proche de 8.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le gap de rupture du 04 décembre 2019, soit bien avant le krach "Covid", le titre de l'opérateur télécom, a rompu sa moyenne mobile à 100 jours (en orange), et a coté depuis quasi exclusivement en deçà, à l'exception de rates "fausses sorties". Le camp vendeur s'est fédéré jeudi 30 juillet, dans des volumes épais, et la réaction consécutive, sur le tiers bas de la bougie en long noir, est timide, et construite dans une divergence cours / volumes. L'avis sur critères techniques est négatif à court terme.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 3U26S, sur ORANGE, à 0.240 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 9.354 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 10.310 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 10.94 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.