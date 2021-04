Ontex group : Vers un renforcement du conseil d'administration

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ontex souhaite proposer à ses actionnaires de renforcer et de diversifier considérablement son Conseil d'Administration, a fait savoir aujourd'hui le spécialiste belge des produits d'hygiène.



Dans le cadre de cette proposition, le Conseil d'Administration propose d'accueillir deux nouveaux administrateurs indépendants, à savoir Manon Janssen, CEO et présidente d'Ecorys - sous réserve de l'approbation de son conseil de surveillance - et Isabel Hochgesand, Chief Procurement Officer de Beiersdorf AG.



De plus, le conseil d'administration pourrait accueillir quatre administrateurs nommés sur proposition des deux principaux actionnaires de la Société, un par GBL et trois par ENA Investment Capital.



Jesper Hojer, ancien CEO de Lidl International, a ainsi été présenté par GBL tandis que ENA a proposé Gustavo Calvo Paz, ancien président de la division EMEA de Kimberly Clark, Philippe Costeletos, fondateur de Stemar Capital Partners et ancien responsable de l'Europe chez TPG, et Rodney G. Olsen, ancien CFO de la division APAC de Kimberly Clark.



Ontex estime que ces nominations sont 'conçues pour apporter l'expertise supplémentaire nécessaire afin de s'attaquer de front aux défis rencontrés par la Société et pour saisir les opportunités qui s'offrent à elle'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.