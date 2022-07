Ontex group : S'apprête à produire des masques chirurgicaux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ontex annonce son intention de démarrer la production de masques chirurgicaux de type IIR d'ici septembre 2020, avec une capacité annuelle d'environ 80 millions.



' Nous investissons dans la production de masques chirurgicaux pour soutenir les soignants et autres travailleurs essentiels ', justifie Annick De Poorter, vice-présidente d'Ontex pour la R&D, la qualité et la durabilité. '



Les masques chirurgicaux de type IIR, qui sont généralement utilisés dans les hôpitaux, devraient être produits sur une ligne de l'usine d'Ontex à Eeklo (Belgique), conformément à la réglementation en vigueur.



Dans ce cadre, Ontex a commandé des machines spécialisées et forme le personnel pour obtenir une certification pour la production et commencer à produire des masques faciaux en septembre voire plus tôt.

Ontex précise que cette nouvelle production est une initiative de la société et qu'elle ne reçoit aucun financement gouvernemental.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.