Ontex group : Reçoit 81 ME après l'arbitrage sur l'achat d'Hypera

(CercleFinance.com) - Ontex Group a annoncé aujourd'hui qu'Ontex avait reçu 500 millions de reais brésiliens (soit environ 81 ME) de la part d'Hypera (anciennement Hypermarcas) le 1er octobre.



Cette somme est le fruit d'un arbitrage qui visait à régler des réclamations autour de l'acquisition par Ontex de l'activité brésilienne d'hygiène personnelle d'Hypera, réalisée en mars 2017 pour une valeur d'entreprise d'1 milliard de reais brésiliens.



Ontex précise qu'après déduction d'environ 7 ME de frais liés à l'arbitrage, le solde du montant du règlement sera utilisé pour réduire la dette du groupe.



