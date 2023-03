Ontex group : Les pertes se creusent en 2022, à -270 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ontex publie un chiffre d'affaires du groupe de 2464 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 17% par rapport à l'exercice précédent avec une activité en hausse de +15% sur les 'core markets', à 1672 ME, et de +21% sur les marchés émergents, à 792 ME.



Le groupe voit cependant son EBITDA ajusté reculer de 21%, à 135 ME, et une perte qui se creuse à -270 ME, contre -62 ME un an auparavant. Le BPA recule ainsi de -0,76 à -3,34 euros.



' Je suis heureux de voir que nous avons franchi un cap qui va nous donner l'élan nécessaire pour une reprise d'activité en 2023', explique en substance Gustavo Calvo Paz, le directeur général d'Ontex.



'Mes 100 premiers jours en tant que DG ont renforcé ma conviction qu'il existe une opportunité importante. Notre stratégie fonctionne et je m'engage à accélérer son exécution. Réduire la complexité et nous focaliser sur la stratégie d'exécution nous conduira à une meilleure compétitivité, et c'est ce qu'Ontex mérite en tant qu'organisation axée sur la performance', ajoute le responsable.



