Ontex group : Le Conseil évolue, dissolution du comité stratégique

(CercleFinance.com) - Ontex Group annonce aujourd'hui des changements au sein de son Conseil d'administration et la dissolution de son Comité stratégique.



A la suite de la nomination de Gustavo Calvo Paz en tant que Directeur Général de la Société et à sa démission du Conseil d'Administration le 9 novembre 2022, le Conseil a décidé de revoir sa taille, estimant qu'une structure plus réduite servirait davantage son objectif de soutenir l'accélération de l'exécution de la stratégie d'Ontex.



A cet effet, Regi Aalstad, administratrice indépendante, et Aldo Cardoso, administrateur nommé sur proposition de GBL, ont décidé de se retirer du Conseil d'administration avec effet au 1er janvier 2023.



Le Conseil d'administration a également décidé de dissoudre le Comité stratégique qu'il a créé en avril 2021 en tant que comité temporaire pour accompagner la redéfinition de la stratégie de la Société.





