Ontex group : Le CA baisse de 11,1% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Ontex a enregistré un chiffre d'affaires de 480 ME au titre du 1er trimestre 2021, soit une baisse de 11,1% à changes constants, par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté chute de 24,9%, à 50 ME, 'principalement en raison de la baisse des ventes, partiellement compensée par un contrôle strict des coûts et de l'efficience industrielle', assure Ontex.



Ontex annonce aussi aujourd'hui le recrutement de Peter Vanneste, transfuge de chez Procter & Gamble, en tant que directeur financier, à compter du 1er mai.



Par ailleurs, Vincent Crepy, en provenance de chez Reckitt Benckiser, occupera aussi la fonction de directeur de la chaîne d'approvisionnement à compter du 1er mai, annonce Ontex.





