Ontex group : Lance une solution d'abonnement en ligne

(CercleFinance.com) - Ontex Group annonce aujourd'hui le lancement en France de 'A Lovely Day', un abonnement numérique qui permet de faire face à l'incontinence en proposant une solution personnalisée et discrète, dans un emballage neutre.



L'achat de protection est souvent synonyme de gêne et d'anxiété pour les personnes victimes d'incontinence - soit près de 4 millions de personnes en France.



Le système d'abonnement en ligne, comprenant un quiz d'entrée et un kit d'essai, permet ainsi aux clients d'identifier le produit le plus adapté sans subir de stigmatisation.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel