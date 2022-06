Ontex group : La SBTI valide la stratégie environnementale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ontex fait savoir que ses objectifs d'action pour le climat ont été approuvés par la Science-Based Targets Initiative (SBTI - une collaboration entre le Pacte mondial des Nations Unies, le Fonds mondial pour la nature, le World Resources Institute et le Carbon Disclosure Project), qui les a estimés 'en adéquation avec les objectifs de l'accord de Paris'.



Ontex s'engage ainsi à réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre (émissions absolues de Scope 1 et Scope 2) de 80% d'ici 2030 par rapport à 2020. La société s'engage également à augmenter son approvisionnement annuel en électricité renouvelable, passant de 75% en 2020 à 100% d'ici à 2030.



Ontex s'engage également à réduire les émissions indirectes (scope 3) de gaz à effet de serre de 25% par rapport à 2020 d'ici 2030.

Concrètement, Ontex vise à atteindre zéro émission d'ici 2030 en compensant les émissions restantes de ses opérations.



' En visant des opérations neutres en carbone d'ici 8 ans, nous voulons contribuer à maîtriser le réchauffement climatique. Atteindre nos objectifs climatiques est essentiel à la réussite de notre entreprise à long terme et s'aligne sur notre objectif d'entreprise ', conclut Esther Berrozpe, directrice générale d'Ontex.





