Ontex group : L'activité reste stable au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Ontex publie aujourd'hui un chiffre d'affaires ajusté de 507.8 ME au titre du 3e trimestre, stable par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'EBITDA ajusté ressort cependant en recul de 29.9%, à 40 ME.



Au cours des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ajusté ressort à 1527 ME, en recul de 2.2%, tandis que l'EBITDA ajusté, à 141 ME, lâche 23% par rapport au 3e trimestre 2020.



Esther Berrozpe, directrice générale d'Ontex, préfère mettre en avant la croissance du chiffre d'affaires d'un trimestre à l'autre depuis le début de l'exercice mais rappelle que ' la crise sans précédent des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement ' a eu un impact sur les résultats trimestriels.



' Les économies de coûts générées jusqu'à présente cette année ont compensé une grande partie des augmentations des prix des matières premières. Les changements structurels à long terme sont en bonne voie et jettent des bases importantes pour l'avenir ', analyse-t-elle.





